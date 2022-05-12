Москва, 12 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Столкновения Российской Федерации и Североатлантического альянса хотят избежать все стороны, сообщал 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал возможную эскалацию между НАТО и Россией, заявив, прямого столкновения хотят избежать все.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция и Финляндия намерены вместе подать заявки на вступление в Североатлантический альянс.