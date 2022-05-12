Песков заявил, что столкновения РФ и НАТО хотят избежать все
Москва, 12 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Столкновения Российской Федерации и Североатлантического альянса хотят избежать все стороны, сообщал 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал возможную эскалацию между НАТО и Россией, заявив, прямого столкновения хотят избежать все.
Как сообщало ИА REGNUM, Швеция и Финляндия намерены вместе подать заявки на вступление в Североатлантический альянс.