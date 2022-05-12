Таллин, 12 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Маловероятно, что Россия в одностороннем порядке решит прекратить поставки природного газа Европе, скорее всего, такое решение будет исходить от самого Евросоюза. Об этом председатель совета эстонского сетевого предприятия по продаже автотоплива и газа Alexela Хейти Хяэль заявил гостелевидению Эстонии ETV+.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Он также признал, что решение о доступности газа на европейском газе зависит не от бизнеса, а исключительно от политиков: «То, останемся ли мы следующей зимой без газа или нет, зависит не от нас. Это зависит, в основном, от политики».

«Я лично не думаю, что Россия и «Газпром» будут закрывать газовые трубы. Это политическое решение и оно больше на стороне Европейского союза», — сказал Хяэль.

Он выразил убеждение, что, несмотря на все сложности текущего момента, зимой 2023 года в домах жителей Эстонии будет отопление, а все производства, которые используют природный газ, продолжат свою работу.

Ранее власти Эстонии заявили о намерении отказаться от российского газа. Решить проблему хотят за счет строительства в порту Палдиски СПГ-терминала. Одним из спонсоров проекта выступает эстонское отделение финского концерна Alexela.