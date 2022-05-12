Джакарта, 12 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что государство намерено занять пятое место на Олимпийских и Паралимпийских играх 2044 года, сообщает Antara.

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«Я надеюсь, что получится достичь цели занять пятое место на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2044 году, это цель», — заявил вице-президент страны.

По словам Маруф Амина, необходимо продолжать наращивать связи между центральным правительством, региональными правительствами, спортивными организациями, деловым миром и обществом как в поддержке бюджетной политики, учебной программы и инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан введет в должность пятерых исполняющих обязанности губернаторов пяти провинций, срок полномочий региональных глав которых скоро завершится.

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