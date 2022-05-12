Тулун, Иркутская область, , 12:48 — REGNUM На строительство домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне российское правительство направит более 880 млн рублей. О соответствующем распоряжением, подписанном председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил 12 мая губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

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«Поддержка Правительства РФ очень важна для нас в вопросе восстановления пострадавшей территории. Из резервного фонда Правительства РФ поступят 881 млн 179 тысяч рублей, еще 234 млн 237 тысяч будут направлены в качестве софинансирования из областного бюджета», — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Четыре 8-этажных дома возведут в микрорайоне Угольщиков для расселения граждан, чье жилье пострадало от подъема грунтовых вод. Новые квартиры получат 320 семей из Тулуна, Тулунского района, поселков Куйтуна и Заларей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Иркутскую область накрыло двумя волнами паводка — в конце июня и в конце июля. В результате продолжительных ливней реки вышли из берегов и подтопили десятки населённых пунктов. Область трижды посетил президент России Владимир Путин. Позднее он признался, что отставка с губернаторского поста Сергея Левченко была связана с тем, что он не справился с его поручениями по помощи пострадавшим.

«Тулун не выходит из региональной повестки. Ситуацию по восстановлению города на личном контроле держит губернатор», — сказал в ноябре 2021 года мэр Тулуна Юрий Карих.

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