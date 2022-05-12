Будапешт, 12 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, выиграл Кубок Венгрии. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Кирилл Венедиктов Станислав Черчесов

В финале Кубка Венгрии «Ференцварош» одержал победу над клубом «Пакш» со счётом 3:0. На 16-й минуте счёт открыл Кристоффер Закариассен, во втором тайме дубль оформил Франк Боли.

Ранее «Ференцварош» выиграл чемпионат Венгрии. Таким образом, Черчесов сделал золотой дубль, победив в чемпионате и Кубке страны.

Напомним, Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года. До этого в течение пяти лет он был главным тренером сборной России. В 2016 году он вместе с «Легией» выиграл чемпионат и Кубок Польши.