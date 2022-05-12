Москва, 12 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал принять срочные меры для защиты населения российских регионов и создать в приграничных украинских районах коридор безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

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«Предлагаю ввести российские войска с необходимыми комплексами ПРО и ПВО в те приграничные районы Украины, откуда ведется обстрел российской территории. Нам необходимо создать коридор безопасности вдоль границы», — заявил Миронов.

Какой ширины будет этот коридор — вопрос к военным специалистам, главное, чтобы этого расстояния было достаточно для прекращения обстрелов и сохранения жизни, здоровья и имущества граждан, отметил парламентарий.

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России, накануне в результате обстрела ВСУ пострадали семь жителей села Солохи в Белгородской области, один человек погиб.

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