Вашингтон, 12 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Спецоперация России по денацификации Украины стала «поворотным» моментом истории, положив конец предпринятым после Холодной войны «попыткам» Запада интегрировать РФ в «международный основанный на правилах порядок», об этом заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в статье, вышедшей 12 мая в Foreign Affairs.

(сс) MFA Bulgaria Кристоф Хойсген

«Россия при президенте Владимире Путине стала государством-изгоем. Как и в случае с Советским Союзом во время Холодной войны, Соединенные Штаты взяли на себя инициативу в противодействии вопиющей атаке Путина на цивилизацию», — подчеркнул Хойсген.

По его словам, США против России, проводящей спецоперацию на Украине, поддержало большое число стран, но некоторые из них сделали это без особого желания: слишком многие правительства рассматривают конфликт как возвращение к временам Холодной войны, когда они были вынуждены выбирать ту или иную сторону. Они уверены, что речь идет о столкновении двух геополитических соперников, а не о фундаментальном принципиальном вопросе.

«История не повернется в положительном направлении сама по себе. Соединенные Штаты, которые время от времени подрывали международное право в своих внешнеполитических решениях, должны взять на себя обязательство соблюдать нормы и законы, определяющие международный порядок, основанный на правилах», — отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

«Бремя рассмотрения нарушений международного права должно быть разделено более равномерно. Новый канцлер Германии Олаф Шольц назвал этот момент Zeitenwende, историческим поворотным моментом. Наряду с другими европейскими странами Германии необходимо взять на себя ответственность и значительно увеличить свои расходы на оборону, повысить свою готовность содействовать поддержанию стабильности в Европе и вокруг нее и взять на себя ведущую роль в разрешении международных конфликтов», — добавил он.

Эти усилия требуют глобального альянса. Партнерство между странами, приверженными международному праву и его основополагающим документам, Уставу Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека, должно охватывать страны со всех континентов. Международное сообщество не должно быть эвфемизмом для обозначения Запада. Представление о том, что конфликт между «Западом» и «Востоком» продолжается, позволяет слишком многим странам отсиживаться в стороне. Линия разлома действительно лежит между теми, кто стремится подтвердить принципиальный, глобальный моральный и правовой порядок, и теми, кто этого не делает. Новый глобальный альянс должен твердо стоять на своем в своих бескомпромиссных усилиях по защите международного права, международного гуманитарного права и права прав человека.