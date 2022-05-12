Ханты-Мансийск, 12 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 12 мая госпитализировали 26 больных с COVID-19, 32 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Это на пять человек больше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Берёзовский район — 6.

С начала пандемии в Югре к 12 мая насчитывается 210 014 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 870 пациентов, 2541 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).