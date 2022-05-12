Ялта, Крым, 12 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Принять меры по восстановлению здания лечебницы доктора С. Н. Васильева в Ялте требует прокуратура от местной администрации, сообщили 12 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта

В ходе прокурорской проверки было установлено, что здание, которое относится к объектам культурного наследия и в отношении которого приказом регионального комитета по охране культурного наследия утверждено охранное обязательство собственника, находится в неудовлетворительном состоянии. В том числе замусорена и прилегающая к зданию территория.

Прокурор города в адрес местной администрации внес представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, проведена уборка территории. Также приняты меры по разработке проектно-сметной документации на восстановление объекта культурного наследия.

Здание лечебницы доктора Васильева было построено в начала XX века по проекту архитектора Николая Тарасова. Здание выполнено в форме амфитеатра с ротондой.