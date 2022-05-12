Москва, 12 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) спровоцировал слухи о возможном рождении ещё одного своего ребёнка. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 12 мая.

Gil Zetbase Тимати

Музыкант опубликовал видеоролик, на котором он вместе со своими детьми катается на велосипеде, и подписал: «‎Добавлю переднюю корзину и поместится третий»‎. Подобная подпись вызвала удивление среди поклонников артиста, ведь всего несколькими неделями ранее стало известно о его романе с моделью Валентиной Ивановой.

Напомним, что в начале мая 2022 года Тимати уехал из России. На текущий момент рэпер находится на Мальдивах, где занимается организацией собственного серф-лагеря.