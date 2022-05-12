Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 68 человек, выписаны с выздоровлением 159 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 мая.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в 17 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (22). Около 40% заразившихся — люди старше 66 лет, 4,4% — дети.

От COVID-19 скончались ещё два человека — 69-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 374 092 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3620 42 пациента. Не смог справиться с ковидом 10 901 человек.