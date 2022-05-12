Архангельск, 12 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Новый резидент Арктической зоны РФ построит в Архангельске современный железнодорожный терминал с площадкой для выгрузки и хранения грузов и склад-платформу с подъездными железнодорожными путями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Объект позволит увеличить мощности по хранению и перевалке грузов, которые предназначены для реализации арктических проектов не только у нас в регионе, но и, например, в Мурманской области. Объем инвестиций в проект превышает 220 млн рублей», — написал глава региона.

Кроме строительства инфраструктуры для хранения и обработки грузов, прокладки 2,3 километров железнодорожной ветки, проект предусматривает приобретение спецтехники, в том числе крана грузоподъёмностью до 60 тонн.

«Терминал рассчитан на обработку около 200 тыс. тонн груза в год. Здесь же будут организованы мощности для хранения грузов. Запустить новый терминал в работу компания «Полар Транс Порт» планирует к осени следующего года», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, один из резидентов Арктики построит под Архангельском портово-индустриальный парк.