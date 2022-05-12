Днепропетровск, Украина, 12 мая, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Днепропетровске готовится провокация с телами умерших жителей. Об этом 12 мая сообщает RT со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

По информации собеседника СМИ, СБУ обязала главных врачей медучреждений вывезти в больницу имени Мечникова тела умерших от несчастных случаев и болезней мирных жителей — женщин и детей. Трупы планируется доставить на один из объектов города, чтобы сымитировать там авианалёт российской авиации.

Кадры провокации планируют опубликовать в зарубежных СМИ.