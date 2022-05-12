12 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что оружие, которое США поставляют украинским боевикам, должно идти строго по назначению.

Мирослава Романенко, , 13:05 — REGNUM Оружие, которое Соединенные Штаты поставляют украинским боевикам, должно идти строго по назначению. Данная позиция Пентагона доведена до украинского руководства, заявил 11 мая глава американского ведомства Ллойд Остин.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе выступления в Конгрессе он заявил, что контролировать распределение оружия на Украине сложно, так как нет соответствующего штата. Поэтому, добавил глава Пентагона, он предупредил о важности подотчётности украинское руководство — президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Можно подумать, что Пентагон не знает, куда попадает их оружие. Все в курсе», — написала Инесса.

«Согласна… там все всё знают и в доле, и на Украине — тоже… Прямо не страна, а Клондайк какой-то… Вот и зерно вывозят…» — ответила Инессе Евгения.

«Поэтому власти Украины никакие переговоры не нужны, ей нужно затягивание военных действий. На военных действиях они зарабатывают больше, чем за все годы мирного разграбления», — добавил Alexey.

«У меня такое чувство, что Украина — это большой деребан (дележ востребованных либо ценных вещей в кругу избранных либо среди «своих» — М. Р.). Они все деребанят, что под руку попадется», — отметила Светлана.

Помощь Украине от США MinistryofDefence.ua

«Он и так в курсе, а вот для чего спрашивает?» — недоумевает Нина К.

«Вам не кажется, что Украина — это не страна, а большой торговый центр, где на прилавки магазинов поступает различный товар, который тут же раскупается. И товар этот очень разнокалиберный: от оружия до психотропных средств. При этом бойцы ВСУ используются как рекламное средство, так как в результате их действий рождается возможность привлечения товаров на прилавки магазинов. При этом вся выручка оседает в карманах владельцев этого торгового дома», — отреагировала Оксана.

«Куда, куда?.. На нелегальный рынок оружия. Вот куда [попадает предоставленное Киеву оружие]», — смеется Ольга.

«Чем меньше оружия останется на Украине, тем лучше», — написала Александрина.

«Министерство обороны и Народная милиция ЛНР и ДНР готовы предоставить полный отчёт Вашингтону», — иронизирует Владимир Н.

«Ой, да ладно. Все они в курсе и в доле. Цепочки небось сами и выстраивали. И строго следят, чтобы всякие там немцы не составили им конкуренцию», — добавила Natalia.

«А что интересно американцы хотели от шайки коммерсантов и шутов???» — с сарказмом подытожил Pushkoved.