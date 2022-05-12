Мирослава Романенко, 12 мая 2022, 13:05 — REGNUM Оружие, которое Соединенные Штаты поставляют украинским боевикам, должно идти строго по назначению. Данная позиция Пентагона доведена до украинского руководства, заявил 11 мая глава американского ведомства Ллойд Остин.
В ходе выступления в Конгрессе он заявил, что контролировать распределение оружия на Украине сложно, так как нет соответствующего штата. Поэтому, добавил глава Пентагона, он предупредил о важности подотчётности украинское руководство — президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram.
«Можно подумать, что Пентагон не знает, куда попадает их оружие. Все в курсе», — написала Инесса.
«Согласна… там все всё знают и в доле, и на Украине — тоже… Прямо не страна, а Клондайк какой-то… Вот и зерно вывозят…» — ответила Инессе Евгения.
«Поэтому власти Украины никакие переговоры не нужны, ей нужно затягивание военных действий. На военных действиях они зарабатывают больше, чем за все годы мирного разграбления», — добавил Alexey.
«У меня такое чувство, что Украина — это большой деребан (дележ востребованных либо ценных вещей в кругу избранных либо среди «своих» — М. Р.). Они все деребанят, что под руку попадется», — отметила Светлана.
«Он и так в курсе, а вот для чего спрашивает?» — недоумевает Нина К.
«Вам не кажется, что Украина — это не страна, а большой торговый центр, где на прилавки магазинов поступает различный товар, который тут же раскупается. И товар этот очень разнокалиберный: от оружия до психотропных средств. При этом бойцы ВСУ используются как рекламное средство, так как в результате их действий рождается возможность привлечения товаров на прилавки магазинов. При этом вся выручка оседает в карманах владельцев этого торгового дома», — отреагировала Оксана.
«Куда, куда?.. На нелегальный рынок оружия. Вот куда [попадает предоставленное Киеву оружие]», — смеется Ольга.
«Чем меньше оружия останется на Украине, тем лучше», — написала Александрина.
«Министерство обороны и Народная милиция ЛНР и ДНР готовы предоставить полный отчёт Вашингтону», — иронизирует Владимир Н.
«Ой, да ладно. Все они в курсе и в доле. Цепочки небось сами и выстраивали. И строго следят, чтобы всякие там немцы не составили им конкуренцию», — добавила Natalia.
«А что интересно американцы хотели от шайки коммерсантов и шутов???» — с сарказмом подытожил Pushkoved.