Алжир, 12 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Начальник генерального штаба национальной народной армии Алжира Саид Шангриха заявил о нежелании страны участвовать в военных альянсах. Об этом 12 мая сообщает Algerie 24.

https://twitter.com/AlgPresidency Начальник генерального штаба армии Алжира Саид Шангриха

Шангриха в ходе рабочего совещания в министерстве обороны страны подчеркнул, что Алжир остаётся нейтральной страной, несмотря на усилия ряда стран.

«На международном уровне Алжир продолжает придерживаться политики нейтралитета и стремится дистанцироваться от напряженности между различными сторонами. Алжир осуждает политику двойных стандартов, которая в настоящее время характеризует подход международного сообщества к проблемам угнетенных народов», — заявил Саид Шангриха.