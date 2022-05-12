Москва, 12 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. С большой долей вероятности можно предполагать, что в ближайший год Финляндия станет членом Североатлантического альянса. Вместе с тем вряд ли страна станет полноправным членом блока, считает член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», кандидат политических наук Максим Бардин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 12 мая, комментируя выступления президента Финляндии Саули Ниинисте, а также главы финского парламента и премьер-министра страны Санны Марин в поддержку членства Финляндии в НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО уже давно не представляет собой союз или альянс полноправных участников, которые сообща вырабатывают какие-то стратегии и принимают взаимовыгодные решения. НАТО — это гелиоцентрический военно-политический организм. США представляют в этом организме мозг, сердце и кошелек. Как решит Вашингтон, так в конечном итоге и будет. «Северный поток — 2» — яркий пример такого подхода», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Финляндия не обладает достаточными финансовыми или военными средствами, чтобы противостоять будущему диктату Вашингтону: «НАТО — это не союз равных. НАТО — это начальник и около трех десятков подчиненных. Подчиненные естественным образом передают своему сюзерену часть своего политического и социального суверенитета. Получается некий неофеодальный строй, при котором вассалы получают от сюзерена право на частичное управление отдельными регионами».

«Вашингтон, как мозг и сердце НАТО, вначале начинает контролировать вооруженные силы новоиспеченного члена альянса — перевооружение, выстраивание общей стратегии и, что очень важно, кадровый состав офицерского корпуса. Потом устанавливается контроль над спецслужбами. Контроль спецслужб — это ключ к управлению внутренними политическими процессами: политическими партиями, общественными организациями и СМИ», — пояснил Бардин.

Он обратил внимание, что в сложившейся ситуации Финляндия занимает важное геостратегическое положение, страна граничит с Россией, поэтому Вашингтону важно взять под социально-политический контроль страну Суоми.

«Конечно, размещение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии создаст для России определенные проблемы. Необходимо будет как минимум отслеживать размещение объектов альянса, а как максимум — противостоять им. Такие процессы потребует концентрации внимания и материальных расходов. Вашингтону в период кризиса понадобилась Финляндия, причем именно в качестве не союзника, а подчиненного. Похоже, что своей цели США все-таки добьются», — добавил Бардин.