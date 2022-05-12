Белград, 12 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Албанские сепаратисты в Приштине подали заявку на прием Косово в Совет Европы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 12 мая в Белграде.

Predsednik.rs Александр Вучич

По словам Вучича, эту информацию он получил из официальных источников. Президент Сербии отметил, что таким образом Приштина нарушила и Вашингтонское соглашение, подписанное в 2020 году, и Брюссельское соглашение, подписанное в 2013 году, а также резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии.

«Покровители Приштины намного сильнее, эту игру ведут ключевые страны Запада. Мы небольшая свободолюбивая страна, которая защищает свой суверенитет и право принимать собственные решения», — процитировал телеканал РТС слова президента Сербии.

Вучич отметил, что Белград «будет бороться» и не будет отступать перед шантажом.

«Они сделают все, чтобы заставить нас признать независимость так называемого Косово, а наше дело защищать свою страну», — добавил Вучич.

Напомним, что ранее Вучич заявил, что Сербия ответит на попытки Приштины вступить в новые международные организации, в том числе новыми действиями по отмене признания независимости Косово другими странами.