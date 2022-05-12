Москва, 12 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Вопрос безопасности самих граждан Украины через сговор между украинской властью и военными структурами США полностью обнулен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая, об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на территории Украины Ирина Яровая («Единая Россия»).

Kremlin.ru Ирина Яровая

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«Опрос должностного лица в прошлом, который осуществлял службу в органах безопасности Украины, подтверждает, что фактически на территории Украины на протяжении долгих лет был введен прямой запрет на любые мероприятия, направленные на защиту безопасности граждан Украины со стороны собственных государственных органов безопасности, когда речь шла о военных биолабораториях США», — сообщила Яровая журналистам.

То есть, фактически вся деятельность, которая осуществлялась американцами на территории Украины, была выведена в зону запрета для контроля, для оценки с точки зрения соблюдения требований безопасности самих граждан Украины, отметила парламентарий.

«Это, конечно, очень серьезный факт, который в дополнение всему еще раз подтверждает, что, к сожалению, полное управление Украиной, и фактически, эксплуатация Украины в своих собственных интересах Соединенными Штатами осуществляется на протяжении уже долгих лет», — сказала она.

«И, к сожалению, вопрос безопасности самих граждан Украины через такой сговор между украинской властью и военными структурами США полностью обнулен. Мы можем с полной уверенностью говорить, что никаких гарантий безопасности со стороны власти Украины гражданам Украины не обеспечивалось, и вся деятельность биолабораторий, созданных и при финасировании Соединенных Штатов, осуществлялась не просто в секретном режиме, а осуществлялась в той зоне небезопасности, которая фактически создавалась для любого жителя Украины», — рассуждает Яровая.

Наверное, это беспрецедентный факт с точки зрения того, когда суверенное государство столь пренебрежительно и предательски относится к интересам своих граждан, за безопасность которых оно должно отвечать, констатировала она.

Парламентское расследование продолжается, результаты деятельности рабочих групп собираются в досье, которое и будет в основании доклада, добавила Яровая.

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