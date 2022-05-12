Стокгольм, 12 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. 12 мая лидер «Христианских демократов» в Швеции Эбба Буша на странице в соцсети Twitter приветствовала решение Финляндии о вступлении в НАТО. В этой связи парламентарий призвала шведские власти последовать примеру восточного соседа и не тянуть время, учитывая, что сейчас для подачи заявки самое подходящее время.

Frankie Fouganthin Эбба Буш

«Приветственное и долгожданное сообщение от [президента Финляндии] Ниинистё и [премьер-министра] Марин о том, что Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО. Дело Финляндии — наше дело, и важно, чтобы мы последовали их примеру как можно скорее. Теперь мы обязательно это сделаем вместе с нашими финскими братьями и сестрами», — написала она.

Напомним, что по состоянию на 12 мая власти Финляндии приняли решение подать заявку в НАТО. Когда произойдет официальное прошение правительства страны о включении Финляндии в НАТО, неизвестно, но в своем заявлении финское руководство подчеркнуло, что намерено это сделать незамедлительно.