Таллин, 12 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В рамках традиционной благотворительной акции «Поможем ветеранам!» со 2 по 11 мая нынешнего года на счет Таллинского общества участников Второй мировой войны антигитлеровской коалиции поступило 12 393 евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом сообщили ее организаторы. Сбор средств проводился с целью компенсации стоимости лекарств для ветеранов и приравненных к ним лиц. При необходимости на собранные в ходе акции средства будут приобретены также ортопедические средства, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллинском обществе остался 141 человек. Средний возраст ветеранов — 97 лет. Статус ветерана имеют как непосредственные участники войны, так и труженики тыла. С 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу 160 677 евро.