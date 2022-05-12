Кишинёв, 12 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Депутатов парламента Молдавии, надевших 9 Мая георгиевскую ленту, нужно наказать, несмотря на предусмотренную законом их неприкосновенность. Об этом заявила президент республики Майя Санду на телеканале TVR Moldova.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Президент Молдавии Майя Санду

Она прокомментировала заявление комиссариата полиции страны, что 9 Мая правоохранители зафиксировали около 300 случаев нарушения запрета на этот символ Победы. Среди них были 17 депутатов.

«Я думаю, что это смешно, что депутаты не могут быть наказаны без прохождения сложной процедуры. Прокуроры, полиция, МВД должны делать свою работу, все виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявила глава республики.

Санду также осудила призывы депутатов к жителям страны надеть георгиевские ленты в День Победы, несмотря на то, что власти запретили это делать.

Напомним, в Молдавии 20 апреля ввели запрет на демонстрацию символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В Партии социалистов пообещали юридическую помощь всем, кого оштрафовали.