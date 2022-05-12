Москва, 12 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. После 21-летненго перерыва между Кипром и Грецией запустят паром. Паромная линия Лимассол-Пирей начнет работу с 19 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Паром

Время парома в пути составит 30 часов. Паром рассчитан на перевозку 400 пассажиров и порядка 100 автомобилей. На борту 38 кают первого класса, 68 кают второго класса и 110 мест на открытом воздухе.

Билет на одного человека в одну сторону обойдется от 38 евро до 80 евро в зависимости от класса каюты. Для детей 4-12 лет стоимость проезда составит 28 евро, для детей до 4 лет поездка будет бесплатной.

Перевозка автомобиля обойдется почти в 102 евро в одну сторону. Последний рейс из Греции на Кипр в сезоне-2022 запланирован на 16 сентября.

ИА REGNUM сообщало, туристы полетят летом на Кипр из 12 российских городов.

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