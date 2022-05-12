Москва, 12 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчетов российских гаубиц «Мста-С» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 12 мая Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Самоходные установки «Мста-С»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчеты гаубиц «Мста-С» ВС РФ, получившие координаты целей, наносят по ним артиллерийский удар.

Также уточняется, что в ходе таких ударов уничтожаются бронетехника и укреплённые позиции киевских боевиков, 152-мм гаубицы позволяют вести огонь на дальности до 30 км. При этом применяются снаряды фугасного действия, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, включая заглубленные бетонированные укрепления противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск.