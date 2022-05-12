Стокгольм, 12 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Лидер партии «Умеренных» Ульф Кристерссон считает, что четкое намерение Финляндии вступить в НАТО было ожидаемым, и надеется, что Швеция вскоре сможет прийти к такому же решению «перед лицом новых вызовов и угроз», появившихся в последние месяцы. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Я надеюсь, что очень скоро мы сможем поступить так же, как и Финляндия — прийти к точно такому же решению при очень широкой поддержке в риксдаге, чтобы затем мы могли идти нога в ногу с Финляндией и делать то, что, я думаю, ожидает весь мир и НАТО. Мы будет держаться вместе», — заявил политик.

Что касается периода между подачей заявки и моментом, когда Швеция станет полноправным членов НАТО, то Кристерссон считает, что процесс пройдет гладко.

«Но надо обязательно отнестись к этому серьезно. Нет никаких сомнений в том, что России не понравится то, что Швеция и Финляндия сейчас будут вступать в НАТО», — предупредил лидер оппозиции.