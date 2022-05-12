Санкт-Петербург, 12 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала Ленинградской области «ЛенТВ24» из-за трансляции на нём празднования Дня Победы, посчитав эту видеотрансляцию «спамом, мошенничеством и обманом», сообщили 12 мая в пресс-службе телеканала.

t. me/lentv24 Скрин сообщения хостинга

«Ютуб удалил канал ЛенТВ24. За трансляцию праздника Победы. С формулировкой «нарушение правил сообщества в отношении спама, мошенничества и обмана». Это наш день Победы у них — спам и мошенничество», — прокомментировали в пресс-службе телеканала.

По словам генерального директора телеканала Олега Черных, ранее видеохостинг уже блокировал «ЛенТВ24» за пресс-конференцию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турции и «за правду о событиях в Буче».

«И вот теперь удалили канал за то, что мы посмели показать праздничный эфир ко дню Победы из Ленинградской области и парад Победы на Красной площади. Кто-то ещё сомневается насчёт свободы слова на Западе? Её нет, от слова совсем. Запад ведёт против нас конкретную, жестокую информационную войну», — прокомментировал Олег Черных.

На момент удаления на канал были подписаны свыше 40 тыс. пользователей. Праздничный эфир «ЛенТВ24» на платформе видеохостинга 9 мая посмотрело больше 120 тыс. человек из десятка стран.

«Оно того стоило», — подытожил гендиректор.

Отметим, что Роскомнадзор уже потребовал от администрации Google разблокировать канал.

«Подобные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — сообщило надзорное ведомство.