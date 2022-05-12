Уфа, 12 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. 55 млн рублей выделено на развитие детского туризма в Башкирии из федерального бюджета. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по туризму.

Detstvo-life.kaluga.socinfo.ru На фестивале семейного туризма

Сообщается, что этот госкомитет принимает участие в апробации Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Такая практика помимо очевидной социальной значимости позволяет поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере туристкой индустрии, что, несомненно, способствует созданию благоприятных условий для развития туризма в республике и улучшению инвестиционного климата региона», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра финансов региона Лиры Игтисамовой.

Отмечается, что по этому направлению будет оказываться господдержка предпринимателей — туристических операторов посредством организации детских туристических поездок.

«Будет сформирован реестр туроператоров — исполнителей услуг, о приеме мы проинформируем после принятия соответствующих нормативных документов, которые в настоящий момент проходят процедуру согласования», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова.

Сообщается, что мероприятиями планируется охватить около 11,1 тысяч учащихся 5-9 классов. При этом согласно требованиям Ростуризма стоимость тура должна составить не менее семи тысяч рублей на человека, а продолжительность тура — не менее 24 часов подряд.

Отмечается, что из средств федерального бюджета на эти цели выделено 55 млн рублей, а из бюджета Башкирии планируется направить 22 млн рублей.