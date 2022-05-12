Ростов-на-Дону, 12 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ростовские следователи проведут доследственную проверку в связи с появившимися публикациями о получении взятки сотрудниками ГИБДД. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 12 мая.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Якобы сотрудники ГИБДД в ходе несения службы на пункте контроля рядом с посёлком Самбек потребовали, а затем получили незаконное денежное вознаграждение за проезд автомобиля.

«По указанию руководства следственного управления СК России по Ростовской области организовано проведение проверки опубликованных сведений. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что командир батальона «Восток» (Донецкая Народная Республика) Александр Ходаковский обвинил сотрудников управления ГИБДД по Ростовской области в коррупции. В своём телеграм-канале он написал, что по пути в Донбасс инспекторы ДПС потребовали от водителя 5 тыс. рублей. В багажнике автомобиля были ночники и радиостанции, применяемые в ходе специальной военной операции России на Украине.