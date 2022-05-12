Стокгольм, 12 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Сразу после внеочередного заседания правительства Швеции 16 мая кабинет министров страны примет решение о незамедлительной подаче заявке на членство в НАТО. Об этом 12 мая сообщила газета Expressen со ссылкой на свои высокопоставленные источники.

Pixabay.com Флаг Швеции

15 мая «Социал-демократы» представят свою позицию по вопросу НАТО. По словам источников издания, историческое решение по заявке в НАТО будет принято на внеочередном заседании правительства на следующие сутки.

Как говорят источники на условиях анонимности, заявка будет подана аккурат после завершения заседания правительства.

Напомним, что информация поступила в связи с заявлением президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра страны Санны Марин о том, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО «без промедления».