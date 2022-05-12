Рим, 12 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил об уходе из команды после завершения сезона. Об этом 12 мая сообщает Football Italia.

Nazionale Calcio Джорджо Кьеллини

«Позади 10 великолепных лет, теперь ребята должны продолжать начатое. Я сделал всё, что мог и надеюсь, что что-то оставил после себя», — сказал Кьеллини.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, Кьеллини может продолжить карьеру в американской лиге MLS, одно из предложений он получил от «Лос-Анджелеса».

Ранее Кьеллини сообщил, что 1 июня завершит карьеру в сборной Италии.

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