Стокгольм, 12 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью телеканалу SVT прокомментировал решение соседней Финляндии по поводу вхождения в состав НАТО.

Government.se Петер Хультквист

«Я ожидал этого решения. У меня сложилось такое впечатление после дебатов, которые велись в Финляндии», — заявил министр.

Он отметил, что 12 мая президент и премьер-министр Финляндии заявили о своей четкой позиции по данному вопросу.

«Это, безусловно, имеет значение для нашего решения в Швеции, и это окажет на него влияние», — анонсировал Хультквист.

Напомним, что 13 мая в риксдаге Швеции представят отчет о состоянии в области политики безопасности. Ожидается, что одним из главных его выводов будет рекомендация о незамедлительном вхождении Швеции в НАТО на фоне новых угроз и вызовов за последние месяцы.