Краснодар, 12 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки госпитализированы 42 пациента с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 12 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 11 мая, сообщалось о госпитализации 31 ковид-пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом, что на пять случаев меньше, чем накануне.

«На 12 мая в Краснодаре и Горячем Ключе положительный тест получили по восемь жителей. По три случая заражения зарегистрировали в Новороссийске, Апшеронском и Белореченском районах. По два новых пациента в Крымском районе и Сочи. По одному заболевшему в Армавире, Курганинском и Славянском районах», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтверждено 259 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 247 440 человек, скончались 10 886 пациентов.

В ковид-стационарах на утро 12 мая остаются 497 пациентов, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 23 пациента, на ЭКМО — один человек.