Черкесск, 12 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии продолжает наблюдаться неустойчивая погода с резким колебанием температур и дождями. Помимо этого, в ночные часы на части территории республики столбики термометров могут опуститься до — 2 °C, а в горах до -6 °C. Заморозки синоптики прогнозируют на 12 и 13 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

«Местами по Карачаево-Черкесии 12 и 13 мая ожидается минусовая температура. В горных местностях температура воздуха будет достигать — 6 °C. В столице Карачаево-Черкесии по прогнозу температура воздуха не будет опускаться ниже 3°C», — цитирует начальника «Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Виталия Чиликина РИА «Карачаево-Черкесия».

Холоднее всего будет в поселке Домбай, температура со знаком минус будет отмечаться также в Теберде и Архызе, а помимо горных территорий — в Урупском районе, отметил Чиликин.

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