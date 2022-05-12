Москва, 12 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, в данный момент белая западная цивилизация, поддерживая «антирасистские» и феминистские движения, собственными руками роет себе могилу и уступает место более молодым и демографически агрессивным этносам. Он написал об этом 12 мая в своем телеграм-канале.

Пушков Алексей

Как отметил Пушков, «антирасистские» и феминистские движения атакуют т. н. «белого гетеросексуального мужчину», которого обличают в качестве якобы сторонника домашнего насилия, а также по малейшему поводу или без повода обвиняют в изнасиловании или попытке изнасилования.

В то же время, российский сенатор уточнил, что при этом мужчин других рас защищают, чтобы они не сделали, объявляют их «жертвами исторического процесса», а суды прощают таковым воровство и нападения на белых, включая белых женщин.

«Причина очевидна: сильный белый мужчина — это символ европейской цивилизации, воин и открыватель новых земель, завоеватель и колонизатор. Уничтожить этот символ, загнать белого гетеросексуального мужчину в невидимую, но прочную социальную резервацию, где он будет снедаем чувством вины и неполноценности, — и можно хоронить классическую западную цивилизацию, заменив ее на глобалистский вымороченный «дивный новый мир"», — указал в своем сообщении Пушков.

При этом он добавил, что в такой «исторически самоубийственной игре», как ни парадоксально, участвуют сами белые американцы, убежденные, что так они расплачиваются за прошлые грехи «белого мира» и создают лучшее общество, хотя в действительности речь в этом случае идет о продолжении столкновения цивилизаций, но уже внутри западных обществ.

«Белая западная цивилизация своими руками роет себе могилу, уступая место более молодым и демографически агрессивным этносам. А феминистки, завороженные ненавистью к «белому самцу» и превратившиеся, по выражению Эрика Земмура, «всего лишь в инструмент расовой войны», сами того не понимая, прокладывают путь к новому состоянию общества, где их прежние «мучители» будут заменены другими, пришедшими из далеких стран и континентов», — заключил в своем сообщении российский сенатор.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что часть молдавской элиты, которая ориентирована на Бухарест, безуспешно пытается присоединить Молдавию к Румынии.