Вашингтон, 12 мая, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Американский фильм «Простая просьба» получит продолжение. Об этом 11 мая сообщило издание Deadline.

Цитата из к/ф «Простая просьба» (A Simple Favor), реж. П. Фиг, США, 2018

Как сообщает источник, к своим ролям в проекте вновь вернутся Блейк Лайвли и Анна Кендрик, а на посту режиссёра останется Пол Фиг («Шпион»). Дата релиза второй части пока что не называется.

Напомним, что первая часть «Простой просьбы» вышла в прокат в 2018 году. Мировые сборы картины составили внушительные $97 млн, поэтому создателями было принято решение о создании сиквела.