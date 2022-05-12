Томск, 12 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. 33 человека госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 130 630.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 128 402 человека, в том числе 91 за сутки. Жертвами коронавируса стали 834 пациента.