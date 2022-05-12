Москва, 12 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал чиновников «вместе справляться с внешними экономическими трудностями, а не усугублять их». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 12 мая, комментируя информацию о том, что Минфин РФ выступил против проекта о праве не исполнять контракты из-за санкций.

Kremlin.ru Борис Титов

«Минфин, как обычно — бдит и стоит на страже. Ведомство дало отрицательный отзыв на законопроект Павла Крашенинникова («Единая Россия» — прим.ИА REGNUM) о праве предпринимателей не исполнять без отрицательных последствий для себя контракты (в том числе и государственные), если это стало невозможно из-за санкций. Суть критики — обычная для Минфина: «приведут к злоупотреблению правом и нарушению стабильности», — отметил Борис Титов.

По его словам, стабильность уже нарушена. «Российский бизнес и рад бы исполнять контракты, да не может. Вы вместо того, чтобы своевременно подкорректировать нормативную базу, помочь бизнесу справиться с ситуацией и не свалиться в пике, хотите всю вину переложить на него? У Достоевского в «Преступлении и наказании» есть эпизод, когда извозчик нахлёстывает гружёную до отказа лошадку до того, что она испускает дух на месте. Ничего не напоминает?» — отметил бизнесмен.