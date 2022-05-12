Красногорск, 12 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 327 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 12 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 951 560 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 972 230.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 12 мая число жертв COVID-19 увеличилось на 3 человека.