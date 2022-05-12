* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Алам, Афганистан, 12 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В афганской провинции Логар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили мужчину после словесной перепалки.

Jo Naylor Убийство

Источники сообщили газете «8 Собх» 11 мая, что этого человека звали Хаджи Абдул Али, и он был убит после словесной перепалки с Адамом Ханом Кучи, местным командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Инцидент произошёл в кишлаке Османхейль уезда Азра.

Родственники жертвы говорят, что его семья обсудила этот вопрос с представителями службы безопасности уезда Азра, но пока ответа от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не последовало.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Логаре пока ничего не сообщили средствам массовой информации.