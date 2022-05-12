Джакарта, 12 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати признала, что темпы экономического роста в 5,01% в первом квартале 2022 года указывают на то, что экономическая ситуация не полностью восстановилась после воздействия пандемии коронавируса, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Уровень безработицы в Индонезии по-прежнему составляет 5,8%, что выше, чем до пандемии (4,9%).

Сри Мульяни объяснила, что экономический рост Индонезии был поддержан инвестициями в размере 4,1%, что было недостаточно для создания рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, страны G20 договорились создать устойчивый туристический климат, предоставив финансирование.

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