Набережные Челны, Татарстан, 12 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Татарии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летней бывшей заместителя директора набережночелнинского медицинского колледжа, по обвинению в получении взятки и мошенничестве. Женщина свою причастность к совершению преступления признала частично, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Обвиняемая в 2021 году получила от старосты одной из групп повышению квалификации по сестринскому делу 52,5 тыс. рублей. Средства были собраны с 34 слушателей за содействие в успешной сдаче зачетов и экзамена. Все они в дальнейшем получили соответствующие свидетельства.

Также установлено, что злоумышленница получила от граждан 320 тыс. рублей за содействие в поступлении на обучение в колледж трех абитуриенток. При этом в состав приемной комиссии женщина не входила, а денежные средства присвоила.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019–2020 годах житель Татарии через посредников и напрямую получал от представителей строительных фирм-подрядчиков незаконные вознаграждения за подписание актов приемки выполненных работ по заключенным ранее госконтрактам на строительно-монтажные работы.

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