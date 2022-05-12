Псков, 12 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины продолжают трудоустраивать в Псковской области. Благодаря областному комитету по труду и занятости работу нашли десять человек. Об этом 12 мая заявила исполняющий обязанности главы комитета Алёна Трунова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM За работой

«На сегодняшний день нам удалось трудоустроить десять человек. Работу продолжаем, стараемся каждому предложить достойные места, с каждым работать индивидуально», — заявила Трунова.

Размещённые на территории Псковской области беженцы осваиваются в регионе и ищут рабочие места. Очередная встреча работодателя с соискателями прошла в пункте временного размещения в Пушкинских горах. О работе в школе искусств рассказал директор образовательного учреждения Андрей Синицын.

Стоит отметить, что в области часто проводят ярмарки вакансий. Беженцев из ЛНР и ДНР и с Украины знакомят с местными предприятиями. Среди них Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод, торфопредприятие ООО «Велторф», Завод электротехнического оборудования и другие.

Напомним, что в регион в составе организованной группы прибыли более 400 беженцев. Помимо помощи в трудоустройстве беженцы могут получить и выплаты, разовое пособие в размере десяти тысяч рублей.