Ульяновск, 12 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Ульяновске выясняют детали происшествия в Ленинском районе, где обстреляли витрину кофейни. Подозреваемый задержан, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитое окно кафе у метро Дмитровская, предназначенное для сноса

Информация о происшествии поступила в дежурную часть 10 мая от администрации одной из кофеен, расположенных в Ленинском районе города. Ночью здесь было разбито витринное стекло.

В совершении преступления подозревают ульяновца 1997 года рождения. По его словам, которые приводят правоохранители, он был пьян и, проходя с другом мимо кофейни, решил проверить на прочность витрину заведения, выстрелив из пневматического пистолета.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Пневматический пистолет изъят.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в Николаевском районе: следствие отмечает, что один из местных жителей застрелен из самодельного пистолета.

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