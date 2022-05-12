Донецк, 12 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Кировский район Донецка попал под обстрел украинских войск. Об этом 12 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Атака зафиксирована в 10:50 с позиций в населённом пункте Пески. Боевики выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка десять мин калибром 120 мм.

В 11:00 с позиций в населённом пункте Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) обстреляна Озеряновка. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.