Москва, 12 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Количество представителей малого и среднего бизнеса, получивших под гарантии и поручительства кредитные средства, за I квартал 2022 года увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их общее число за этот период достигло почти 4,5 тыс. предпринимателей, из которых 95% — это представители малого и микробизнеса (32% и 63% соответственно). Гарантии и поручительства выдаются по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» Корпорацией МСП, 85 региональными гарантийными организациями и МСП Банком.

Цитата с сайта мсп.рф Предприниматели могут пройти на МСП.РФ полную диагностику бизнеса и получить подходящие региональные меры поддержки

«Наша главная задача заключается в максимальном охвате предпринимателей мерами поддержки. За первый квартал этого года нам удалось увеличить количество получателей в 1,5 раза. По всем программам кредитования бизнес может получить финансирование под наше поручительство, то есть мы берем на себя риски, чтобы банки активнее кредитовали и не отказывали бизнесу. В ряде случаев общее покрытие поручительствами может достигать 90% от суммы кредита (например, для молодых и начинающих предпринимателей). Для остальных представителей малого и среднего бизнеса Корпорация вместе с региональными гарантийными организациями могут покрыть поручительствами до 70%», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Всего за I квартал 2022 года малый и средний бизнес привлек 98,7 млрд рублей кредитных средств с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка. Регионами-лидерами по количеству получателей поддержки стали Москва (347 предпринимателей), Краснодарский край (247), Татарстан (188), Крым (162) и Санкт-Петербург (152).

По объемам финансовой поддержки, полученной бизнесом, на первом месте Москва (почти 13,2 млрд рублей), Краснодарский край (более 5 млрд), Подмосковье (4,43 млрд), Санкт-Петербург (4,37 млрд) и Новосибирская область (3,38 млрд рублей).

В числе тех, кто получил наибольшее количество гарантий и поручительств — бизнес в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, представители гостиничной сферы и общественного питания.

Ситуацию на рынке гарантий и поручительств корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал координатор «Деловой России» в Центральном федеральном округе Дмитрий Аббакумов:

«Мы анализируем эту ситуацию, и тот же тренд видим, например, в Костромской области. Связать это можно с несколькими причинами. Во-первых, это некоторый постпандемийный «отложенный спрос». Компании на тот момент приостанавливали свою инвестиционную активность, и сейчас мы наблюдаем продолжение поставленного в 2020—2021 годах на паузу процесса.

Вторая причина — наверно даже более важная — сейчас многие меры поддержки по финансированию, по помощи бизнесу льготными кредитными ставками проходят через гарантийные фонды Корпорации МСП, которые работают в связке с нашими основными банками. Банки сейчас говорят, что практически 90% обращений связаны с банковскими продуктами с участием государства в виде сниженной ставки. Сами банки тоже предлагают воспользоваться механизмами с участием государства для понижения ставки на 4−5%, где, в том числе, есть поручительство гарантийных фондов. Поэтому сегодня практически все, кто берет кредиты, берет их по этой схеме, туда как возможность вшито получение гарантий и поручительств от инфраструктур поддержки бизнеса.

Ну и третье: сегодня в этих новых продуктах есть возможность получать практически беззалоговые кредиты. Они не совсем беззалоговые — по сути по ним поручителем выступает гарантийный фонд и Корпорация МСП. Но если предпринимателю самому нужно брать кредит, заказывать оценку своей залоговой массы, страховать, то там получаются достаточно приличные издержки и потеря времени. Вот почему мы сейчас видим рост числа таких заявок от МСП».

Напомним, в настоящее время малый и средний бизнес при нехватке или отсутствии залога для получения льготного кредита могут получить поручительство Корпорации МСП или региональных гарантийных организаций (РГО). Поручительства и гарантии выдаются по всем программам кредитования: ПСК «Инвестиционная», «1764» и ПСК «Оборотная».

В рамках «зонтичного» механизма поручительств, реализуемого по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, Корпорация МСП покрывает до 50% от суммы кредита. Размер поручительства — до 1 млрд рублей на срок до 180 месяцев.