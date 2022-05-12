Москва, 12 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Наиболее привлекательными сферами для трудоустройства жители России считают IT и телекоммуникации (32%), оптовую и розничную торговлю (32%), сырьевую промышленность — добыча нефти, газа, угля и полезных ископаемых (27%). Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Также сохраняют стабильность и имеют потенциал для дальнейшего развития в сложившихся условиях такие сферы как строительство (23%), энергетика (19%), госслужба (19%), армия, полиция, органы безопасности (17%).

Полагают, что популярны для трудоустройства здравоохранение и социальное обеспечение (16%), транспорт (16%) военно-промышленный комплекс (кроме армии) (15%), сельское, лесное, охотничье хозяйство (14%), кредитно-финансовая сфера, страхование и ЖКХ (по 13%).

Опрос проведен в марте 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России полагают, что через 7—10 лет самыми востребованными сферами деятельности будут: высокотехнологичное производство (33%), сфера IT (26%), здравоохранение и социальные услуги (24%).

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