Вашингтон, 12 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Король Иордании Абдалла II в рамках официального визита в Вашингтон встретился с рядом высокопоставленных чиновников правительства США. Об этом 12 мая сообщает Jordan 24.

Chatham House Абдалла II

По данным журналистов, в рамках визита состоялись переговоры между королём Иордании и спикером Палаты представителей США Нэнси Пэлоси.

В ходе переговоров стороны обсудили политическую и экономическую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества между Иорданией и США. В частности, стороны договорились о совместной работе по предотвращению угрозы возникновения голода в ближневосточном регионе.

Как заявил король Абдалла II, только совместная работа всех стран региона позволит предотвратить продовольственную катастрофу на Ближнем Востоке.