Боровичи, Новгородская область, 12 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Новгородской области задержали пенсионера, который в разгар семейной ссоры зарезал свою родную сестру, ее сына, а затем сжег легковой автомобиль убитого, сообщили 12 мая в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

пресс-служба СУ СК по Новгородской области. Подозреваемый в убийстве сестры и племянника пенсионер.

Жестокая расправа с родственниками произошла в деревне Деревцово Боровичского района Новгородской области. После тушения пожара в доме, находящемся рядом с горящей машиной, пожарные обнаружили тела двух человек с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Как установило следствие, преступление совершил 68-летний пенсионер, который был родственником погибших. По версии следствия, подозреваемый пришел в дом к своей 72-летней сестре и 49-летнему племяннику. Вскоре между ними произошел конфликт, мужчина схватил нож и нанес им множественные удары по различным частям тела потерпевших.

«От полученных ножевых ранений потерпевшие скончались на месте. Выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджог автомобиль потерпевшего. После чего скрылся с места совершения преступлений», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.