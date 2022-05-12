Магас, 12 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Ингушетии расследовано уголовное дело о «мертвых» душах, на которых одна из заведующих детским дошкольным учреждением «заработала» более 2,3 млн рублей. Под следствие попала директор детского сада «Сказка» в городе Малгобеке. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 12 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как было установлено в ходе следствия, 42-летняя женщина с апреля 2016 по сентябрь 2020 года устроила на работу пятерых граждан. На работе они не появлялись, зато их зарплату заведующая получала регулярно. Совершив почти за пять лет хищений на 2,3 млн рублей из фонда оплаты труда, она нанесла существенный ущерб бюджету региона.

Прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемой всей суммы ущерба. Дело передано в Малгобекский городской суд для вынесения приговора.