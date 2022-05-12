Москва, 12 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 3,3 тыс. человек с COVID-19, сообщили 12 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 12 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 353 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 196,2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в России за сутки выявлено 4 065 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли за сутки 111 человек, выздоровели — 6 930.