Тула, , 12:11 — REGNUM Инфраструктурные кредиты на реконструкцию очистных сооружений, а также строительство автомобильной развязки в Туле получит Тульская область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию, которое 12 мая провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В заседании принял участие тульский губернатор Алексей Дюмин.

Тульской области одобрены инфраструктурные кредиты на 1,37 млрд рублей Управление пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин в своём докладе отметил, что в 2021 году Тульская область активно включилась в использование новых механизмов инфраструктурного меню, в том числе бюджетных кредитов. Была одобрена и уже реализуется заявка на 5,2 млрд рублей.

31 марта 2022 года регион направил вторую заявку на финансирование двух проектов на 2024–2025 годы на общую сумму в 1,37 млрд рублей.

Речь идёт, в частности, о выделении 1,12 млрд на строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) как первого этапа реконструкции очистных сооружений канализации Тулы. Реализация проекта обеспечит сокращение сброса неочищенных стоков в водные объекты, повысит комфортность среды проживания людей, позволит вовлечь новые территории в жилищное строительство. Также 250 млн рублей планируется направить на строительство одноуровневой кольцевой развязки Восточного обхода в Туле. Данная развязка распределит транспортные потоки от трех развивающихся микрорайонов с перспективой строительства еще порядка 1 млн кв. м жилья до 2032 года.

«Эти проекты предполагают порядка 27 млрд рублей капитальных вложений в жилищное строительство. Назрела острая потребность в их реализации», — сказал Алексей Дюмин.

По итогам рассмотрения заявка Тульской области на финансирование этих проектов была одобрена. Марат Хуснуллин подчеркнул, что регион активно использует возможности предоставления инфраструктурных кредитов.